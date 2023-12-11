عميد «دار العلوم»: الإقبال الكبير على الانتخابات رسالة قوية للداخل والخارج

قال الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، إن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في ربوع مصر كلها، يعتبر رسالة إلى الخارج والداخل، لافتا إلى أن المصريين متماسكين وملتفين حول وطنهم، ويريدون الاستقرار والإنسانية.

الحفاظ على النفس والدين والعرض

وتابع عميد كلية دار العلوم، خلال استضافته على فضائية «الناس»، اليوم: «يجب أن نورث أبنائنا ثقافة إرادة الحفاظ على الوطن، ومراعاة حقوق الوطن، وأن يكون عندنا دولة قوية ثابتة، تستطيع الحفاظ على النفس والدين والعرض والوطن والمال والعقل».

واستكمل: «جميع حدودنا مهددة، ولدينا تحديات كثيرة، ونحن الوطن الوحيد المستقر الآن، وعلينا أن نحافظ على الاستقرار، وواجب على كل مواطن يرجى منه النفع، أن يشارك فى هذا الاستحقاق العظيم».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.