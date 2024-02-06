محمود مسلم: الحل المصري يتضمن هدنة طويلة تنتهي بوقف إطلاق النار

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ ثمّة إشكالية كبيرة فما يتعلق باستمرار الحرب، مفسرا: «لأننا على مشارف شهر رمضان المعظم، وأعتقد أن المشاعر الإنسانية لا تتقبل استمرار الحرب في مثل هذا الشهر، وبالتالي، فإن الحل المصري فيه هدنة طويلة تنتهي بوقف إطلاق النار، وفي التفاصيل تحدث أمور كثيرة بين حماس وإسرائيل».

وأضاف مسلم، في مداخلة عبر قناة «العربية الحدث»، أنه لولا الجهود المصرية والأمريكية والتدخل يوميا لما تمت الهدنة الماضية، ولكن الهدنة التالية قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وفرصة لتسليم السيدات ثم المجندات ثم الرهائن العسكريين، وكل فرد من هؤلاء له مقابل من الأسرى الفلسطينيين بشكل أو بآخر.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ موقف مصر بالنسبة للحكومة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار واضح، حيث أكدت أنه شأن فلسطيني فلسطيني، مشيرًا إلى أن ثمّة توافقا فلسطينيا على أن تكون هناك حكومة تكنوقراط، ولكن هذا الأمر قد لا يعجب إسرائيل بشكل أو بآخر.

وأوضح، أن إسرائيل طرحت أكثر من مقترح، فقد تحدثت عن أن تدير قطاع غزة، ومرة تحدثت عن توافق دولي لإدارة غزة، كما طرحت فكرة خروج قادة حماس من قطاع غزة إلى منفى أو غير ذلك، ولكن كل هذه الأمور ليست مطروحة في المبادرة المصرية.