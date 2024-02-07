في ندوة أرشيفية بمعرض الكتاب.. عادل إمام معلقًا على تلقيبه بالزعيم

عرضت قناة «الوثائقية» ندوة أرشيفية للفنان عادل إمام «تحديات القرن» في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

وقال الزعيم عادل إمام: «مهما حد تطاول عليه أو حاول يقلل من قيمتي، أنا بعتمد على حضراتكم وجمهوري بالدرجة الأولى».

ورداً على اختياره أو حبه للقب معين، قال الزعيم خلال الندوة التي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان: «اسمي عادل إمام، وأعتقد إن اسم عادل إمام يصل للقلوب أحسن من أي لقب وده يسعدني أكتر».

وتحدث الزعيم عادل إمام عن القضية الفلسطينية في ندوته الأرشيفية قائلا :«أول ما روحت غزة قلت للسائق يوديني لمخيم اللاجئين، المشكلة الفلسطينية مع المصريين كلهم، حملوها على عاتقهم من أولها وحتى الآن: «عامله زي ما الواحد يربي ابنه صغيرا ويعلمه ويجوزه، فيفضل الأب شايل هم الابن، هي القضية الفلسطينية للمصريين عامله كدة بالضبط».

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