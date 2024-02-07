«السياحة والآثار» تنظم ورشة لتدريب السيدات على الحرف التراثية في متحف جاير أندرسون

نظم قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، فعاليات برنامج خامات صديقة (الجزء الثاني) بالتنسيق مع متحف جاير أندرسون، شملت مناقشة تصميمات المتدربات من الحلى، فضلًا عن مناقشة طريقة الرسم على الأصداف وعرض مجموعة من الكتب عن تصميمات الحلى من الخامات المختلفة للتشجيع على إثراء المخزون البصري والاستلهام الفني.

عمل أوراق الشجر من الجلد الحور

وأضاف القطاع في بيان صحفي، أنه جرى تنظيم ورشة لعمل أوراق الشجر من الجلد الحور بطريقة الطى والطرق باستخدام الماء، أمس الثلاثاء، موضحا أن برنامج خامات صديقة (الجزء الثاني) بمتحف جاير أندرسون استهدف تدريب 30 سيدة من أصحاب الحرف التراثية داخل المتحف.

سينما الأطفال

وفى سياق متصل أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف ملوى شهد فعاليات اليوم الثالث للنشاط التعليمي للأطفال «سينما الأطفال»، حيث تم عرض بعض الأفلام الكرتونية المتميزة التي تهدف إلى الحب والتسامح وحسن المعاملة مع ربط ذلك بمواقف حياتية بمجتمعنا.