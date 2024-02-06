عميد كلية دار العلوم: المعارك الفكرية علامة لحيوية الثقافة والمناظرات

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن من حسن حظه أنه عاصر احتفال مرور مائة عام على تأسيس دار العلوم، إذ حضر وشارك في أمسية بحضور فاروق شوشة، وهو ابن من أبناء دار العلوم، والذي يعد حالة شعرية وإعلامية خاصة.

وأضاف بلبولة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة إكسترا نيوز، أن قاعة الدراسة في التسعينيات كانت مختلفة عما يفد على دار العلوم، «فكنا نأتي لنتغير ونعرف».

رفض بحوث الترقية

وعن أزمة نصر حامد أبو زيد، أوضح أن الموضوع يتلخص في ترقية لدرجة الأستاذية، وكانت لجنة الترقية بها الدكتور محمود علي مكي والدكتور عبد الصبور شاهين، حيث رفض الأخير بحوث الترقية، ووصفها بأنها جدلية تنتج عنها جدلية متوالية.

علاقة الدين بالتاريخ

وتابع: «من آثار القضية خاصة علاقة بعض الأفكار، التي قد تكون صادمة، حين تناقش قضية علاقة الدين بالتاريخ وتحاول أن تطرح هذا الكلام على مجتمع أساسه هو الدين قبل التاريخ»، لافتا إلى أن المعارك الفكرية علامة لحيوية الثقافة والمناظرات الفكرية.