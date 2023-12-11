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انتخابات المصريين بالداخل

عميد كلية دار العلوم: المشاركة الانتخابية واجب وطني

كتب:

محمد أيمن سالم - محمد عبد العزيز
06:03 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
عميد كلية دار العلوم يشارك طلابه بمسيرة انتخابات الرئاسة 2024

عميد كلية دار العلوم يشارك طلابه بمسيرة انتخابات الرئاسة 2024

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إنه يشارك طلاب الكلية في مسيرة المشاركة السياسية، وتدريبهم على الإدلاء برأيهم والمشاركة السياسية.

وأوضح عميد الكلية في تصريح لـ«الوطن»، أن مشاركة الطلاب بهذا الشكل تبعث برسالة وطنية مفادها أن الشباب الجامعي مدرك لحجم المسؤولية الوطنية، ويشارك بإيجابية في هذا العرس الديمقراطي.

وانطلقت اليوم ثاني مسيرات جامعة القاهرة بمشاركة عدد كبير من طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، على الأغاني الوطنية وأعلام مصر، وقد ردد الطلاب هتافات وطنية دعما للمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي في اختيار رئيس مصر القادم.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

أما عن انتخابات المصريين في الخارج، فبدأت في يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لـ3 أيام، حيث انتهت في يوم الأحد الذي وافق 3 من الشهر ذاته.

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