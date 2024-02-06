«بيشوي» أول مسيحي يدرس الدين الإسلامي للطلاب: بستعين بالإنترنت لمعرفة شرح الآيات

شهدت كلية الآداب بجامعة بنها تخرج طالب يدعى بيشوي سليمان، كأول طالب مسيحي في مصر يتخرج من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالكلية العام الماضي، ويعمل حاليا مدرسا للغة العربية والدين الإسلامي بأحد المدارس.

أول مسيحي يدرس الدين الإسلامي للطلاب المسلمين

وقال «بيشوي» الذي يقيم في بهتيم بشبرا الخيمة، إنه مسيحي الديانة، ويعمل كأول مدرس للغة العربية والدين الإسلامي في مصر، ويشرح للطلاب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والمفاهيم الدينية بالمناهج للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى دروس النحو والبلاغة والشعر بجميع مدارسه بينها الجاهلي.

وأضاف «بيشوي» لـ«الوطن»، أنه منذ كان طالبا لم يكن يحلم قط بالعمل في التدريس، بل كان يحلم بأن يصبح مهندسا، ولكن مجموعه في الثانوية العامة لم يساعده على ذلك، وجاءت نتيجة التنسيق في كلية الآداب بجامعة بنها، وعند كتابة الرغبات في التنسيق الداخلي للكلية، كانت أول رغبة له قسم الجغرافيا شعبة المساحة، للتشابه بينها وبين الهندسة، وآخر رغبة له قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ولكنه عرف نتيجته عقب شهر من بداية العام الدراسي.

أول طالب مسيحي يلتحق يقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

وعندما تلقى اعتذارا من مسؤولي شؤون الطلاب بشأن القسم الذي التحق به، راودته عدة أفكار متضاربة، ونصحه زملاؤه بالاستمرار في القسم لأنه سيكون مميزا به، وسينجح بسبب أنه أول طالب مسيحي يلتحق بالقسم، موضحا أن أحد أساتذته أكدت له أنها لم تشاهد طالبا مثله أو حالة مماثلة، «قررت الاستمرار وحفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر الجاهلي، وأشاد بي أساتذتي، وكان بعض زملائي يساعدوني في فهم شرح الآيات القرآنية وكذلك استعنت بالإنترنت، وبعد عام من الدراسة بدأت في مساعدة الطلاب بمنطقة بهتيم في دروسهم، وتخرجت كأول معلم مسيحي للغة العربية والدين الإسلامي في مصر العام الماضي».

وقال «بيشوي» إنه سعيد بما وصل إليه، مؤكدا أنه يمثل جزءا مميزا من النسيج الوطني المصري، ويلقى محبة من زملائه وطلابه المسلمين.