تعليم الإسماعيلية: انطلاق تدريب الدفعة الثانية لوظيفة «معلم مساعد»

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية بدء البرنامج التدريبي الثاني «التأهيل الذهني والبدني» للمرشحين لوظيفة معلم مساعد، ومعلم فصل تعليم ابتدائي الدفعة الثانية 2023 بمقر المديرية.

وقال بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن فعاليات اليوم الأول بدأت بتدريب 283 معلما مرشحا على يد نخبة من كوكبة مسئولي تدريب الإسماعيلية المتميزين.

مدير تعليم الإسماعيلية: نعمل على تأهيل المعلمين بدنيا وذهنيا

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إن البرنامج يتضمن إعدادات ذهنية وبدنية، ويستمر لمدة 3 أيام متواصلة، يتناول تأهيل المعلمين في اليوم الأول على المشروعات القومية وأهميتها ودورها في ترسيخ الانتماء والولاء، وتميز كل محافظة بعدد من تلك المشروعات ودور المدرسة في امتلاك خطة لتوظيفها لتنمية الولاء والانتماء.

فيما يتضمن اليوم الثاني طريق مهارات الإعداد البدني وأهميته وفنيات إجراء التمارين الرياضية لرفع الكفاءة البدنية ودور التغذية السليمة، فيما يتضمن اليوم الثالث إجراء المقابلة الشخصية، من خلال التعرف على الفرق بين إدارة وتطوير الذات والذكاء الانفعالي والتفكير الإيجابي والذكاء الاصطناعي، ومهارات التواصل الفعال والعرض والتقديم.