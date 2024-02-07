مارك فيش: جنوب إفريقيا تخطت كل التوقعات وفاجأت المتابعين في كان 2023

قال مارك فيش لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأسبق، إن منتخب بلاده تخطى كل توقعات الجماهير وفاجأ المتابعين لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2023»، مشيرًا إلى أنه تابع البطولة منذ يومها الأول.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج «كان 2023»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ النتيجة كانت مخيبة ضد منتخب مالي، ثم حقق الفوز على منتخب ناميبيا، وتعادل مع منتخب تونس بهدف.

وتابع: «في دور الـ16، حقق منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة للعديد من المتابعين، فقد أظهر انضباطا كبيرا في مواجهة منتخب المغرب الرائع، وأرى أن المدرب قام بعمل استثنائي في آخر عامين منذ تولي مهمة تدريب جنوب إفريقيا، وهذا أفضل أداء شاهدته لجنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة أمام فريق قوي للغاية كالمغرب».

وواصل: «في مباراة دور الـ8 احتجنا إلى الكثير من الالتزام والتفوق الفردي أمام منتخب كاب فيردي، ولعبنا مباراة رائعة وأبلى حارسا الفريقين بلاءً حسنا».