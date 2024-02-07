شبورة كثيفة على طرق مدن القناة وتحذيرات للسائقين والمواطنين

تتعرض مدن محافظات قناة السويس اليوم الأربعاء لشبورة كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية، تمتد إلى داخل المدن خلال الساعات القليلة المقبلة وتستمر للساعة التاسعة صباحا لحين التلاشي نهائيا.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، إن الطقس مائل للدفء نهاراً على مدن قناة السويس، شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

أماكن انتشار الشبورة في مدن القناة

وتنتشر شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا.

وبحسب بيانات الشبكة الوطنية للطوارئ، فإن الشبورة تنتشر على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية العريش، فيما تزداد حدة الشبورة على طرق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.

وأشارت بيانات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غداً على مدن القناة العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات، فيما حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من نشاط الرياح والشبورة على مختلف الطرق.

تحذيرات للمواطنين من الشبورة

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء المواطنين من التحرك على الطرق خلال ذروة الشبورة، لعدم تعريض حياتهم للخطر.