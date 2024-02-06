حالة الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأجواء دافئة وعدم سقوط أمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية، غدا الأربعاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على أغلب الأنحاء خلال الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

ومع هذه الأجواء المستقرة، توقعت «الأرصاد» استمرار تكاثف الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 22 والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر.. العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد.. العظمى 23 والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد.. العظمى 27 والصغرى 10 درجة.