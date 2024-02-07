«الإسكندرية» تحذر المسافرين على الطرق الصحراوية والزراعية بسبب الشبورة المائية

ظهرت شبورة مائية طريق الإسكندرية الصحراوي، بدءا من فجر اليوم حتى الصباح، الأمر الذي تبعه تحذير عاجل من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية للمواطنين المتنقلين عبر الطرق السريعة والصحراوية والزراعية خلال صباح اليوم من وإلى الإسكندرية.

ورصدت عدسة «الوطن» استمرار الشبورة المائية على الطرق السريعة بالإسكندرية بدءاً من طريق 45 الناقل من كورنيش الإسكندرية إلى الطريق الدولي والطريق السريع، بالإضافة إلى الطريق الدولي الساحلي الجديد حيث استمرت الشبورة.

الشبورة المائية على طرق الإسكندرية

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإن الشبورة المائية بدأت في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، حيث وصلت لحد الضباب وقت ذروتها والتي تسبب انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

وأكد التقرير أن الشبورة المائية استمرت حتى لبعد التاسعة صباحا وهو ما تبعه تحذير لقائدي السيارات بضرورة اتباع نصائح عدة خلال التنقل في الوقت الراهن والتي تمثلت في التالي:

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة بالرغم من برودة الطقس في الوقت الراهن.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.