ظاهرة جوية تسبب 10 أعراض صحية خطيرة.. نصائح لتفاديها

لم تنتهي موجة التقلبات الجوية بعد؛ حيث يحمل طقس الساعات القادمة مفاجأة للمواطنين، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة؛ وظهور الشبورة المائية، ومع التحذير من خطورة هذه الظاهرة التي تكسوا البلاد بالضباب، نستعرض في السطور التالية، 10 أعراض صحية خطيرة مصاحبة لها ونصائح لتفادي خطورتها في الساعات الأولى من الصباح.

10 أضرار للشبورة على الصحة

وبحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن»، يجب توخي الحذر من الشبورة المائية لأنها تسبب التالي:

- تفاقم حساسية الأنف.

- حدوث سيلان من الأنف مع انسداد الأنف وحكة الأنف.

- تفاقم الربو الشعبي وزيادة حدة وتكرار أزمات الصدر التحسسية.

- ضيق النفس.

- السعال المنتج للبلغم.

- الصفير.

- تفاقم الالتهاب الرئوي.

- التهاب الشعب الهوائية.

- تفاقم حساسية العين والتهابها.

- تفاقم حساسية الجلد.

5 نصائح لتفادي ظاهرة الشبورة ونشاط الرياح

تشهد الساعات القادمة سقوط أمطار على 10 محافظات، تستمر حتى الأحد 4 فبراير على «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم، ومع سقوط الأمطار في الساعات القادمة، هناك نشاط للرياح وظاهرة الشبورة المائية، لذلك نستعرض 5 نصائح لتفادي خطورة ظاهرة الشبورة ونشاط الرياح.

نصائح القيادة في ساعات الصباح الأولى:

- احرص على القيادة بهدوء تام.

- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

- احرص على إضاءة كشافات السيارة لتجنب حوادث الشبورة المائية.

-الالتزام بارتداء الكماكمة.

- تناول المشروبات والأطعمة التي تعزز المناعة.