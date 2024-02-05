عاجل.. «الأرصاد» تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة جوية

موجة برد شديدة وتقلبات جوية عاشها المواطنون على مدار أسبوع مضى، تأثرت حركتهم في ظل إجازة منتصف العام الدراسي، وهو ما يجعلهم ينتظرون موعد تحسن الأحوال الجوية من أجل الاستماع بالشتاء والنزهة بصحبة الأهل والأصدقاء.

ارتفاع درجات الحرارة

وزفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة، حيث يبدأ الارتفاع التدريجي من اليوم الاثنين ويكون على كافة الأنحاء وبقيم تصل لـ 4 درجات مئوية، عقب أيام من الصقيع وتساقط الثلوج على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى ترتفع إلى 8 درجات مئوية بعد أن انخفضت إلى نحو 6 درجات مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية أضافت الأرصاد أنه تنتشر الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة يوم الأربعاء.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20 تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس

وبالنسبة لحالة الطقس أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في المساء يكون شديد البرودة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة

ويأتي متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.