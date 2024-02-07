ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل وتحذير هام لقائدي السيارات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل، تتمثل في الشبورة المائية التي تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بالتحديد في 9 محافظات حيث تصل لحد الضباب.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا لقائدي السيارات المتنقلين بين المحافظات على وجه الخصوص، حيث تنخفض الرؤية الأفقية وقد تنعدم تماما على بعض الطرق.

أماكن الشبورة المائية اليوم

وبحسب الأرصاد الجوية، فإن شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى 9 محافظات، تبدأ من الساحل الشمالي مرورا بالقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

9 محافظات تتأثر بظاهرة الشبورة المائية

والمحافظات التي تتأثر بالشبورة المائية على طرقها السريعة هي:

- القاهرة الكبرى

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- مدينة الإسكندرية

- البحيرة

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت غرف العمليات بتلك المحافظات، أن موعد الشبورة المائية على الطريق تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 9 صباحا أي لمدة 5 ساعات.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبية على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.