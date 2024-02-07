نتائج مباريات دوري القسم الرابع بالإسكندرية.. الترسانة يفوز على مركز شباب أبيس

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج فرق دوري القسم الرابع في الجولة الثامنة عشر، وفي مباريات المجموعة الأولى حقق الترسانة البحرية الفوز على مركز شباب أبيس بهدفين مقابل شيء، فيما فاز مركز شباب العبور بثلاثة أهداف مقابل هدف للورديان، وفاز مركز شباب الدخيلة على دير إسنا 0/2 وفاز السكة الحديد على القباري 1/3، وحقق الجمارك الفوز على التوفيقية بهدفين مقابل هدف.

وتضم المجموعة الأولى من دوري القسم الرابع فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا».

المجموعة الثانية

أما مباريات المجموعة الثانية فهي تضم: «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري» فاز شباب الحضرة على نجوم المتراس بثلاثية نظيفة، وحقق نجوم الحضرة الفوز على نظيرة المصري السكندري بهدفين دون رد، وفاز المصري الرياضي على ستيا بنتيجة 3/5.

‏المجموعة الثالثة

وجاءت نتيجة مباريات المجموعة الثالثة التي، فاز شباب محسن على دهميت 0/3، وبسداسية نظيفة فاز ميدو على نظيرة توشكى، وحقق المصنع الحربى الفوز على العمراوى بهدفين نظيفين، وتضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

المجموعة الرابعة

وأقيم في المجموعة الرابعة، مباراتين حيث اكتسح بهيج نظيرة ماريا بنتيجة 0/10 مركز شباب ناصر، فيما فاز مركز شباب الناصرية بهدف نظيف على أهلي الملاحة، وتضم المجموعة الرابعة فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس».