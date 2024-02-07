«التعليم»: إعلان نتيجة الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج قريبا

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه نظرا لكثرة التساؤلات بشأن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023-2024، جار أعمال التصحيح والمراجعة وبمجرد الانتهاء يتم إعلان النتيجة عبر المنصة الخاصة بأبناؤنا في الخارج التي تم إعلان أرقام الجلوس عن طريقها.

نتيجة الترم الأول الطلاب المصريين في الخارج

وأضافت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ نتيجة الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج لن تتاح عبر أي موقع أو منصة أو صفحة أخرى، وسيتم موافاة أولياء الأمور بالإجراءات الخاصة بالتقديم للفصل الدراسي الثاني، وإجراءات الامتحانات التكميلية «التخلف عن الفصل الدراسي الأول»، وكيفية الحصول على مستخرج رسمي من النتيجة.