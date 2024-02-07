«التعليم» تحدد آخر موعد لتسليم استمارات الدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تقديم استمارات الدبلومات الفنية 2023/2024 لجميع التخصصات «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، والمقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية 1 يونيو المقبل.

موعد تسليم استمارات الدبلومات الفنية 2024

وترسل استمارات التقدم للامتحان بالنسبة لجميع امتحانات الدبلومات الفنية ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف «12 د» إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته الخميس 25 أبريل المقبل على عناوين اللجان، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسؤولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ويتم التسليم عن طريق مندوب وليس بالبريد.

ويراعى عند تحرير الاستمارة الالكترونية الالتزام بمسميات الشُعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات والبرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما يجب الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك، وعدم إرسالها عن طريق البريد، حيث إنه لن يتم التعامل مع أي استمارة ترد بالبريد.

كما يجب أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الالكترونية مطابقة تماما لكشوف «12 د» من واقع شهادة الميلاد الإلكترونية، وفي حال وجود اختلاف أو نقص في أي بيانات لا بد للمدرسة من الرجوع إلى إدارة الإحصاء بالإدارة أو المديرية أو الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بالوزارة.

الاستثناء من شرط موعد تقديم الاستمارة

وعند طلب الاستثناء من شرط موعد التقدم يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها.

- تقوم المدرسة بمراجعة الأوراق والمستندات واعتمادها ثم يتم مراجعتها من واقع سجلات الإدارة التعليمية بما يفيد نجاح الطالب في صفوف النقل واعتمادها.

- تقدم الأوراق استمارة التقدم كشف «12 د».

- إقرار من مدير المدرسة بأن الطالب مستوفى الشروط التقدم للامتحانات.

- المستند الدال على سداد رسم الامتحان ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية، مع العلم أن الاستمارات التي ترد بعد استلام المدرسة لأرقام الجلوس يجب الحصول على استثناء معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، وفقا للمواعيد التي تحدد من التعليم الفني بالوزارة، وتقدم إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لمراجعتها وقبولها مع ضرورة استيفاء جميع الشروط.