حسن أبو الروس عن شخصية «عز» في «حالة خاصة»: مستوحاة من شخص حقيقي

ظهر حسن أبو الروس في مسلسل «حالة خاصة» بشخصية «عز»، وتقمص تفاصيل الدور بداية من طريقة التحدث وإشارات الجسد حتى الملابس التي يرتديها، وهو ما لاحظه الجمهور ولقي حبا كبيرا منهم، برغم أن الشخصية شريرة بعض الشيء، ووصفها الكثيرون بـ«الرخمة»، وهو ما علق عليه الفنان حسن أبو الروس خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي.

«عز» في مسلسل «حالة خاصة»

«عز كان شخصية حقيقية في مسلسل حالة خاصة»، بهذه الكلمات بدأ «أبو الروس» حديثه حول شخصيته في المسلسل، موضحا أن تفاصيلها كانت مستوحاة من شخص حقيقي مثله: «في واحد معين على الفيسبوك عامل كدة قلدته بشخصيته وبلبسه، وحتى جبنا البدل شبهه من وسط البلد، كنت بحاول أمثل كل حاجة بيعملها بالظبط حتى في طريقة الكلام».

وحقق الفنان حسن أبو الروس المعادلة الصعبة في دور عز، وهي ظهوره بشكل شرير ولكن الجمهور يتعاطف معه، قائلا: «مكنتش عارف أعمل الدور إزاي بطريقة أخلي الجمهور يحب الشخصية، وفي نفس الوقت يصدقوه ويفهموا رخامته، كان سهل أجيب الإفية اللي لايق على كل حاجة في الشخصية، بس كنت في معادلة صعبة، لأن مطلوب أرخم على نديم وأسرق أفكاره، والمفروض إني أنا مش فاهم يعني إيه توحد».

سر حب «عز» لـ«عبير»

وكانت قصة ارتباط عز وعبير في مسلسل «حالة خاصة» بمثابة مفاجأة للجمهور، إذ قدمت الفنانة وئام مجدي في مسلسل «حالة خاصة» شخصية عبير، ولفتت الأنظار بجمالها، ولكن ما استدعى الصدمة هو خطبتها لـ«عز»، وبحسب «أبو الروس»، أن سر حبها له: «هي عارفة إني أنا غلبان وحقيقي، لأنه مش لاقي ياكل وبيعمل ده غصب عنه، حتى هو حبها بجد ولقى فيها البني آدمة اللي عاوزة تعيش، فهو كان حقيقي ومش بيداري عيوبه».