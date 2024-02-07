حسن أبو الروس: «عز» شخصية رخمة وده خلاني أعملها بسهولة

ظهر الفنان حسن أبو الروس أثناء استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي مرتديا جاكت، يخص زوج خالته المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، مفسرا ذلك، بأنه يتفاءل به جدا.

وعبّر خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، عن سعادته وارتباطه بدوره في مسلسل «حالة خاصة»، والذي جسد فيه شخصية المحامي عز.

وقال: «عز من الأدوار المهمة والمقربة لقلبي لأني أحب الأدوار اللي لها طعم ولون وواضحة ولها طريقة مفهومة».

وتابع: «عز ده رخم وده خلاني اعرف اشتغل لأن فيه حاجة اعملها، وعشان كان رخم ده خلى الدور سهل، هناك أدوار مش بتبقى مفهومة لكن حكاية أن الشخصية رخمه بتخلي سهل أجيب الإفيه اللي لايق عليها».

وذكر، أن المسلسل بوجه عام يعتبر من الأعمال الصعبة كونه يناقش قضية لابد أن يتم طرحها بشكل صحيح: «قضية التوحد لازم تتعمل صح مينفعش تتعمل غير كده ودي الصعوبة حتى دوري في المسلسل أني المفروض واحد مش فاهم يعني إيه توحد، ولازم الناس تفهم ما هو التوحد وأن المصاب به قد يكون صاحب قدرات».