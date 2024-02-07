الشاعر مجدي نجيب يلحق بنجله بعد وفاته بـ9 أشهر

رحل صباح اليوم، الشاعر مجدي نجيب، ليحلق بنجله ياسر نجيب، الذي توفي 15 مايو الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وأعلن خبر الوفاة الشاعر فوزي إبراهيم، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين.

رحيل نجل الشاعر مجدي نجيب

يعتبر ياسر مجدي نجيب، الابن الوحيد للشاعر، وعاش الشاعر بعد رحيله حالة نفسية صعبة، وتدهورت حالته الصحية من بعدها حتى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

أزمة صحية لـ الشاعر مجدي نجيب

وتعرض الشاعر مجدي نجيب، بعد خضوعه لعملية تسليك الشرايين، لكسر في منطقة الحوض، وذلك بعدما سقط في المستشفى، واضطر الأطباء لنقله إلى غرفة العمليات مرة أخرى لتركيب مفصل بديل.

الشاعر مجدي نجيب له تاريخ كبير في كتابة الشعر الغنائي، وتعاون مع كبار النجوم من بينهم الراحل عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد والفنانة الراحلة شادية، والفنان النوبي أحمد منيب، بجانب تعاونه مع عدد من الأجيال اللاحقة على رأسهم هاني شاكر ومحمد منير.