ضوابط تقديم تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023.. 40 جنيها للمادة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة لتظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم.

تظلمات الصف الاول والثاني الثانوي 2023

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، بدء تظلمات الصف الاول والثاني الثانوي 2023 على نتيجة الفصل الدراسي الأول بداية من اليوم 5 فبراير، لمدة 15 يوما للمتعلم أو ولي الأمر، وله الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنّ تقديم التظلمات للصف الاول والثاني الثانوي 2023 على نتيجة الفصل الدراسي الأول بالإدارات التعليمية.

ضوابط تظلمات الصف الاول والثاني الثانوي 2023

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط تقديم تظلمات علي نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:-

- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة، بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته .

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته بالدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.