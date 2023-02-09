رسوم تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023.. الامتحان الورقي فقط

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رسوم تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بعد إعلان نتائج نصف العام الدراسي بالمدارس، بالدرجات، مؤكدة أن التظلمات تكون على الامتحان الورقي فقط.

رسوم تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رسوم تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، مشيرا إلى أنه يتم سداد الرسوم المقررة، ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة، بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

‫وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه يحق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتضريين من نتائجهم، التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول، بالإدارات التعليمية.

ضوابط تقديم تظلمات للصفين الأول والثاني الثانوي

وبالنسبة لضوابط وآليات تقديم تظلمات على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023، والاطلاع على ورق إجابة الفصل الدراسي الأول، أوضحت مديرية التعليم الإجراءات التالية، وهي كالتالي:

- يقدم الطالب أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة، بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته .

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته بالدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.