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مديرية الشباب بالإسكندرية تشارك في مبادرة الملتقى العلمي الثاني لأندية الطلائع

كتب:

خالد غنيم
10:58 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
طلائع الإسكندرية

طلائع الإسكندرية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال نادي الطلائع في مبادرة بعنوان «الملتقى العلمي الثاني» بمحافظة البحيرة، بـ60 من طلائع المديرية بهدف تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين أندية طلائع 4 محافظات.

الملتقي العلمي الثاني

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية شاركت بطلائع أندية المبتكرين علميا بمراكز شباب «النصر، الحرية» في المبادرة التي شاركت فيها «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ،  القليوبية» وأقيمت المبادرة بمحافظة البحيرة.

 

نموذج ذكاء اصطناعي

وأوضحت الشريف، إن المبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين طلائع أندية المبتكرين علميا وعدد المستفيدين من أندية الطلائع 60 طليع وطليعة، حيث تم تنفيذ «نموذج ذكاء اصطناعي» يمكن استخدامه كنموذج لتدريب الطلائع.

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