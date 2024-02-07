كفر الشيخ تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري

حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري التي أُقيمت بمعسكر بيت شباب عابد بمحافظة بورسعيد، خلال فعاليات الأسبوع الجاري، وأشرف على تنفيذها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية طلاب المنطقة.

مشاركة طلاب من المراحل التعليمية المختلفة

شارك في المسابقة عدد من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

حصد مراكز متقدمة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة المدرسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّ المنطقة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمسابقة عن المرحلة الابتدائية، ومثل المنطقة بها: الطالب محمد صلاح المرسي، بمعهد كفر الشيخ النموذجي، وعن المرحلة الإعدادية بالمسابقة، جاءت المنطقة في المركز الرابع ومثلها الطالب إبراهيم مصطفى رزق، بمعهد غرب تيرة بإدارة الحامول التعليمية الأزهرية، كما حصدت المنطقة ذات المركز بالمرحلة الثانوية، ومثلها الطالب عبد الرحمن علي بسيوني، بمعهد الوزارية بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية.

وأشاد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بالطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، موجهاً الشكر لمكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية طلاب المنطقة، وللقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد التابع لها هؤلاء الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة.