«القاهرة الإخبارية»: ترامب يشن هجوما على زملائه في الحزب الجمهوري

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن دونالد ترامب شن الرئيس الأمريكي السابق شن هجومًا عنيفًا على زملائه في الحزب الجمهوري، وذلك بسبب دعمهم المالي والسياسي لنيكي هيلي، المرشحة الوحيدة من الحزب التي تنافسه على ترشيح الحزب للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن ترامب توعد كل من يتبرع لحملة نيكي هيلي، ولم تسلم هي نفسها منه، مؤكدا أنه سيحاسبها إذا ما وصل للحكم ويجرى مساءلتها عن الأموال التي وصلت إليها بالانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن التقارير تتحدث عن أن ترامب نفسه اشتكى مما أسماه بالجمهوريين غير الصالحين أو الخائنين، وقال إنه سيكافح لإزالتهم من مناصبهم، ما جعل مستشاري ترامب يجمعون قائمة طويلة بكل الأسماء التي لا ترق له أو تساعد الخصم في هذه المنافسة.

وأشار إلى أن رئيسة الحزب الجمهوري في كارولاينا الشمالية تحدثت في وقت سابق بأن من ليس مع ترامب سيعامله كعدو له، ما سبب تخوفا بالحزب الجمهوري.