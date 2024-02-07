محافظا الجيزة وبورسعيد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

تحتفل مصر والدول الإسلامية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة تقدم عدد من المحافظين بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في تهنئته للرئيس: «يُشرفني ويُسعدني أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد اصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج هذه الذكرى العطرة التي جسدت علامة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة».

وأكد محافظ بورسعيد أن «رحلة الإسراء والمعراج المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التي نستهدف فيها التنمية والبناء، داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار، و أن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية امناً واستقراراً في ظل قيادتها الحكيمة».

تهنئة رئيس مجلس الوزراء

كما بعث محافظ بورسعيد التهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية داعياً الله عزل وجل أن يحفظ الدولة المصرية وشعبها العريق من كل مكروه.

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس

من جانبه، بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، مؤكدًا: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان بفيض عطائكم العظيم من أجل مصرنا الغالية داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر».

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف و الوزراء والمحافظين .