شيماء البرديني: مصر تخطط لزعامة عالمية في مجال زراعة التوت

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ توافر عناصر الإنتاج المتكاملة في مجال الصناعة، من شأنه خلق سوق قابل للتصدير، وتشمل هذه العناصر «الزراعة، ومصانع التشغيل، وفتح أبواب فرص العمل».

وأكدت البرديني، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، ضرورة توفير الكفاءات من خلال استحداث برامج تدريبية في المدارس التطبيقية، ونقل الخبرات على المستوى الفردي، والخطوط العلمية أيضا، لافتة إلى أهمية استزراع المناطق المؤهلة بالزراعة مثل زراعة التوت في قنا وسوهاج والوادي الجديد.

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن زراعة التوت في قنا وسوهاج بعد نجاح المشروع في محافظة مطروح، مشددة على أهمية التوسع في زراعة التوت في عدد كبير من المحافظات المؤهلة.

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ سوق تصدير التوت وتميز المنتج صناعة غير متوافرة على مستوى العالم، ومصر لديها القدرة والاستطاعة أن تكون رقم 1 على مستوى العالم في جميع التفاصيل والمجالات.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أنّ مصر لديها شراكات مع دولة فرنسا لتعزيز قدراتها العسكرية، إضافة إلى شراكات على مستوى النقل والتصنيع والتكنولوجيا، مشيرة إلى الدور المتطور لوزارة الإنتاج الحربي وجميع الكيانات المتعاونة في هذا الملف، والتي تعمل على تحويل التقدم العالمي إلى واقع في مصر من خلال الشراكات والتدريب المستمر ونقل الخبرات.

ولفتت البرديني، إلى أهمية الاستثمار في زراعة التوت وتحويله إلى صناعة رائدة على مستوى العالم، ما يعزز قدرة مصر على التصدير ويخلق المزيد من فرص العمل.