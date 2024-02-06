«الزراعة»: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على منصة السعودية

أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن السعودية وضعت إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، اعتبارا من الخميس الماضي 1 فبراير، ودخولها للسوق السعودية.

وأوضح أنه لا يوجد حظرا على الفراولة المصرية، والقرار السابق كان إجرائيا وتنظيميا يخص السعودية، وجرى تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كل دول العالم، ومصر ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدا على أنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلية في السعودية، وفقا لمعطيات العرض والطلب.

إذن الاستيراد لمدة 15 يوما

وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية، لمدة 15 يوما.

الصادرات الزراعية

وأكد أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

وتناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم، وعليها طلبا متزايدا من كل الدول، نظرا إلى جودتها العالية.