«التعليم» تطلق بطولة المدارس الرياضية بالوادي الجديد تحت شعار «نبني بطل»

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار «نبني بطل.. نحقق أمل» في الفترة من 5 حتى 8 فبراير 2024 بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

بطولة المدارس الرياضية

ويشارك في البطولة 700 لاعب من 22 مدرسة بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر».

ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات في مسابقات الألعاب الجماعية «كرة القدم - الكرة السلة - كرة اليد - وكرة الهوكي، والألعاب الفردية الكاراتيه - المصارعة - وألعاب القوى 100 متر عدو - 100 متر والوثب الطويل، ودفع الجلة».

ويذكر أنه جرى عقد اجتماع فني للهيئة المنظمة للبطولة، بحضور المهندس سيد عبدالعزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وفرق العمل بالمديرية، وجرى إجراء القرعة وتحديد مباريات المجموعات للفرق الجماعية والفردية للفرق المتنافسة.

تتويج الفرق الفائزة

وتشهد البطولة تتويج الفرق الفائزة في الألعاب الجماعية والفردية بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير، بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام في المسابقات الفردية والجماعية على مستوى البطولة.