رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

السعودية: العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل مرهونة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

كتب:

أحمد حامد دياب
03:23 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة.

 جاء ذلك في بيان أصدرته المملكة ونشرته وكالة الأنباء السعودية، حول المناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن.

المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية

وأكدت الخارجية السعودية، أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية مشددة على أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأكدت السعودية على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

اقرأ المزيد:

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ "كازيون" واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في المنطقة على حصة قدرها 50% في "الدكان" السعودية

الخارجية السعودية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن

وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية في إطار جولته بالشرق الأوسط

«الخارجية السعودية» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة

«الخارجية السعودية» تعلن عقد قمة عربية إسلامية غير عادية بشأن غزة اليوم
بقلم أحمد حامد دياب