السعودية: العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل مرهونة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المملكة ونشرته وكالة الأنباء السعودية، حول المناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن.

المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية

وأكدت الخارجية السعودية، أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية مشددة على أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأكدت السعودية على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.