عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني يؤكد الإرادة الحقيقية للرئيس في التعامل مع الأزمات

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني أوجد مساحات مشتركة مهمة، ويؤكد الإرادة الحقيقية لدى الرئيس السيسي وأجهزة الدولة للتعامل مع الأزمات والتحديات المتتالية التي تواجه الدولة المصرية.

تحليل الأولويات الوطنية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «الدولة لجأت إلى الحوار مع جميع الأطياف من أجل تحليل الأولويات الوطنية التي يجب أن تسير عليها الدولة المصرية في إعداد الخطط والمشروعات لبناء الدولة، ويكون هناك بناء حقيقي للإنسان المصري».

الأزمات الموجودة في العالم

وتابع: «عودة الجلسات مرة أخرى له أولوية الحديث والنقاش والمقترحات على المحور الاقتصادي تزامنًا مع الأزمات الموجودة في العالم كله، وتسمح الجلسات بمشاركة الجميع، والجولة الأولى من الحوار الوطني شهدت مشاركات واسعة من مختلف أطياف المجتمع المصري، وليس مجرد متخصصين وسياسيين، فهناك أحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع أهلي، وخبراء ومواطنون».