مواعيد وأسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة لأسوان

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسعار تذاكر قطار التالجو على حسب المسافة من القاهرة إلى أسوان، وتستعرض الوطن في تقريرها التالي، مواعيد وأسعار تذاكر قطار التالجو.

مواعيد قطار التالجو

ووفقا لما أعلنته هيئة سكك حديد مصر على موقعها الرسمي، فإن مواعيد قطار التالجو جاءت كالتالي:

قطار رقم 2040

يقوم قطار رقم 2040 الساعة الثامنة و40 دقيقة مساءً من محطة القاهرة، ويصل الأقصر في الخامسة و10 صباحًا.

قطار التالجو رقم 2041

يقوم قطار التالجو رقم 2041 من محطة الأقصر الساعة 8:30 صباحًا، ويصل القاهرة 5:25 مساءً.

قطار رقم 2030

يتحرك قطار رقم 2030 من القاهرة في السابعة مساءً، ويصل محطة أسوان في السادسة و40 دقيقة صباحًا.

يمر القطار بالجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإدفو وكوم أمبو.

أسعار تذاكر قطار التالجو

ووفقا لما أعلنته السكة الحديد، فإن أسعار تذاكر قطار التالجو جاءت على النحو التالي:

- أسعار الدرجة الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيها.

- أسعار تذاكر الدرجة الثانية 250 جنيها من القاهرة لأسيوط.

- أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى سوهاج للدرجة الأولى 500 جنيه.

- أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى سوهاج للدرجة الثانية 300 جنيه.

- الدرجة الأولى من القاهرة لقنا 550 جنيها.

- أسعار الدرجة الثانية من القاهرة لقنا 350 جنيها.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة للأقصر 600 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للأقصر 400 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة لأسوان 700 جنيه والثانية 550 جنيها.