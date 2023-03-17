حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر الدرجة الثانية للقطارات المكيفة من محطة الإسكندرية «كاملة ونصف» على جميع الخطوط، بداية من محطة طنطا وصولاً إلى محطة أسوان، لافتة إلى أن عدم المحافظة على نظافة القطار وإلقاء المخلفات يؤدي إلى تشويه المنظر العام داخل القطارات، والعبث بالقطارات من كراسي وأبواب ودورات مياه وعدم المحافظة على المهمات الداخلية للقطار يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن أسعار تذاكر الدرجة الثانية للقطارات المكيفة من محطة الإسكندرية «كاملة ونصف»، تبدأ بـ45 جنيها من لمحطة طنطا، مشددة على جميع الركاب بضرورة اتباع كل التعليمات الخاصة باستقلال القطارات.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية للقطارات المكيفة من محطة الإسكندرية

- الإسكندرية طنطا ثانية مكيف كاملة: 45 جنيها.

- الإسكندرية طنطا ثانية مكيف نصف: 40 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة ثانية مكيف كاملة: 65 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة ثانية مكيف نصف: 50 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف ثانية مكيف كاملة: 100 جنيه.

- الإسكندرية بني سويف ثانية مكيف نصف: 80 جنيها.

- الإسكندرية المنيا ثانية مكيف كاملة: 110 جنيهات.

- الإسكندرية المنيا ثانية مكيف نصف: 90 جنيها.

- الإسكندرية أسيوط ثانية مكيف كاملة: 120 جنيها.

- الإسكندرية أسيوط ثانية مكيف نصف: 100 جنيه.

- الإسكندرية سوهاج ثانية مكيف كاملة: 130 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج ثانية مكيف نصف: 105 جنيهات.

- الإسكندرية البلينا ثانية مكيف كاملة: 135 جنيها.

- الإسكندرية البلينا ثانية مكيف نصف: 110 جنيهات.

- الإسكندرية نجع حمادي ثانية مكيف كاملة: 145 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي ثانية مكيف نصف: 110 جنيهات.

- الإسكندرية قنا ثانية مكيف كاملة: 145 جنيها.

- الإسكندرية قنا ثانية مكيف نصف: 115 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر ثانية مكيف كاملة: 155 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر ثانية مكيف نصف: 120 جنيها.

- الإسكندرية السباعية ثانية مكيف كاملة: 160 جنيها.

- الإسكندرية السباعية ثانية مكيف نصف: 125 جنيها.

- الإسكندرية إدفو ثانية مكيف كاملة: 165 جنيها.

- الإسكندرية إدفو ثانية مكيف نصف: 125 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة ثانية مكيف كاملة: 170 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة ثانية مكيف نصف: 130 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو ثانية مكيف كاملة: 175 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو ثانية مكيف نصف: 130 جنيها.

- الإسكندرية أسوان ثانية مكيف كاملة: 175 جنيها.

- الإسكندرية أسوان ثانية مكيف نصف: 130 جنيها.