«المؤتمر»: السيادة المصرية خط أحمر وما يحدث في المنطقة يحولها إلى صراع

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن السيادة المصرية خط أحمر، والدولة حريصة على حماية منطقة الشرق الأوسط من سيناريوهات العنف التي يحاول البعض الزج بالمنطقة فيها.

مصر دولة ذات سيادة

وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على حماية حقوقها، ولن تسمح لأحد المساس بأمنها القومي الذي يُعد خطًا أحمر لا يمكن المساس به، أو حتى الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التنمية الشاملة، مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين يعتبر جريمة واضحة.

عدم التدخل في الشأن الداخلي

وأشار إلى أن ما يحدث من إسرائيل هو قصف انتقامى، من قتل مدنيين، وهذا الفعل أمر غير مقبول ومجرم ومحرم دوليا، وأن مصر تعمل وفقا لعدد من المبادئ منها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلي لدول الجوار، والدفاع عن مصالحها وفقًا لقواعد القانون الدولى، والعمل على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة بحكم مسؤوليتها الإقليمية.

وأضاف أن الفلسطينيين لديهم حق شرعي وقانون دولي في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، والحق في تقرير مصيرهم وحل الدولتين، ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضي المحتلة، وذلك من خلال التوصل لوقف إطلاق النار أو هُدن إنسانية ممتدة يجرى من خلالها تبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، ثم الانتقال إلى هُدن دائمة تفضي بالنهاية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.