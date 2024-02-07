«حماة الوطن» يطالب بتدخل الدولة لتوفير قروض بنكية لدعم الإنتاج الحيواني

قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن اهتمام الحوار الوطني في أولى جلساته المرتقبة بالمحور الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار سيكون له دورا بارزا في الخروج بمقترحات بناءة، تحقق نموا اقتصاديا متميزا.

واقترح رئيس لجنة الزراعة في ورقة أعدها لطرحها على الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي عددا من النقاط التي يجب الاهتمام بها، لتحقيق طفرة في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني، تعتمد على ضرورة توفير الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني، والتي يتطلب توفيرها تدبير دولار لحين توصين هذه المنتجات محليا.

القطاع المصرفي

ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة مع القطاع المصرفي لتوفير قروض الإنتاج الحيواني، خاصة أن البنك يوفر قروضا بسعر فائدة مرتفع جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يمثل عائقا في تحمل فوائد كبيرة على عمليات الإقراض.