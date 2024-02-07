جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف الضوابط ونوعية الأسئلة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي «علوم ورياضة» والأدبي ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمكفوفين، وذلك خلال الأيام المقبلة في الفصل الدراسي الثاني، بعد الانتهاء منه واعتماده رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون بداية من 22 يونيو وحتى يوليو، وفقا للضوابط والإجراءات المعلنة مثل العام الماضي، ويجرى إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، فورا الانتهاء منه واعتمادها رسميا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024 وآليات عقدها والأسئلة، وهي:

- امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون ورقيًة.

- تُعقد امتحانات الثانوية العامة بالمدارس، في لجان مؤمنة بتقنية الفار، إذ ستُراقب اللجان بالكاميرات.

- تُعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، إذ سيسلم الطلاب كتيبات المفاهيم قبل بدء الامتحان.

- تطبيق نظام البابل شيت، إذ سيتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتضمن 85% اختياري و15% مقالي.

- أسئلة امتحانات الثانوية تقيس نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل، وتراعي المستويات العقلية والمعرفية.

- توضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة.

- مواصفات الورقة الامتحانية «30% من المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30%، و40% للمستويات المتوسطة، و30% أسئلة للمستويات العليا».

- لا تغيير في مواصفات الورقة الامتحانية للامتحانات عن العام الماضي.

- توزيع درجات المواد الدراسية للثانوية العامة كما هو ولا تغيير.