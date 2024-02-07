«الأرصاد» تطمئن المواطنين: الأحوال الجوية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت تتجه نحو المعدلات الطبيعية، إذ ارتفعت حوالي 3 درجات، موضحة أن هناك تأثير بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتلاشي فرص سقوط الامطار على معظم محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة

وأضافت خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الطقس أصبح مائلا للدفء في فترات النهار والعظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، والعكس تماما في فترات الليل، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية خاصة المدن الجديدة، والصغرى بالقاهرة الكبرى 12 درجة مئوية.

استقرار حركة الملاحة

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، ستؤدي إلى انخفاض في الرؤية، خاصة فترات الليل المتأخرة ومستمرة حتى طلوع الشمس، موضحة أن هناك اعتدال كامل في سرعات الرياح، وبالتالي استقرار في حركة الملاحة على البحرين، الأحمر والمتوسط.

وأكملت: «المدن الساحلية هي الأكثر تأثرًا بالأمطار خاصة محافظة الإسكندرية، لكن هناك تعاون كامل بين غرف دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الحالة الجوية، لتتلافي أي أزمات، ولكن الأيام المقبلة سيكون هناك استقرار في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل، ولن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار في محافظات الجمهورية».