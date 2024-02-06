«الأرصاد»: مرتفع جوي وراء زيادة درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّ البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيًا وطفيفًا في درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين يوميًا، وذلك مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل ليسود طقس مائل للدفء بدءا من شمال البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد خلال ساعات النهار.

تباين بين الحرارة العظمى والصغرى

وكشفت منار غانم في تصريحات لـ«الوطن»، عن وجود ظاهرتين تؤثران على حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وتؤدي إلى تباين درجات الحرارة بقيم بعيدة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وهما وجود مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس ويمنع تكاثر السحب معظم ساعات النهار، وأيضا وجود كتل صحراوية حارة قادمة من الصحراء الغربية، ونظرًا إلى أنّها كتل جافة فستعمل على خفض درجات الحرارة الصغرى ليلًا خاصة مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الثلاثاء، فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 20 12

أكتوبر 21 9

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 9

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 20 10

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 21 9

السويس 21 10

العريش 22 9

رفح 21 10

رأس سدر 22 9

نخل 19 2

كاترين 13 1-

الطور 21 10

طابا 20 10

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 19 5

رأس غارب 21 13

الغردقة 21 12

سفاجا 22 12

مرسى علم 22 13

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 20 8

بني سويف 20 7

المنيا 21 5

أسيوط 21 6

سوهاج 22 7

قنا 23 6

الأقصر 23 6

أسوان 22 9

الوادي الجديد 22 5

أبو سمبل 21 8