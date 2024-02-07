«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، وذلك خلال فترات النهار، خاصة مع زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس على جميع أنحاء الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد في بيان، أن تأثير المرتفع الجوي القادم من طبقات الجو العليا ممتد، وهو مرتفع يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، ومنع تكاثر السحب الممطرة، مع استمرار تأثير كتل هوائية حارة قادمة من الناطق الصحراوية تزيد من قيم درجات الحرارة العظمى على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء 7-2-2024، جاءت كالتالي:

القاهرة 22 12

أكتوبر 22 9

بنها 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 21 9

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 21 11

دمياط 20 10

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 9

السويس 21 10

العريش 20 9

رفح 21 10

رأس سدر 22 9

نخل 19 2

كاترين 11 1-

الطور 20 10

طابا 21 10

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 5

رأس غارب 23 13

الغردقة 24 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 14

حلايب 21 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 22 8

بني سويف 22 7

المنيا 23 5

أسيوط 23 6

سوهاج 25 7

قنا 26 6

الأقصر 27 6

أسوان 27 9

الوادي الجديد 23 5

أبو سمبل 26 8