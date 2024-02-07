تفاصيل وظائف شركة أجهزة كهربائية دون مؤهل.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف شاغرة للشباب في شركة خاصة بالأجهزة الكهربائية، برواتب مجزية، ولكن يجب توافر الشروط المعلنة في المتقدمين.

وكشفت وزارة الشباب في بيان لها، عن تفاصيل الوظائف المعلنة من شركة يونيون إير للتكييف والأجهزة الكهربائية لشغل بعض الوظائف بها، وهي كما يلي:

وظائف في شركة أجهزة كهربائية

وتطلب الشركة للتعيين الوظائف التالية:

1. عمال إنتاج (تجميع).

2. مراقبين جودة.

مكان العمل: السادس من أكتوبر.

متطلبات وشروط الوظيفة

ويجب توافر بعض الشروط في المتقدمين للحصول على الوظيفة وهي كما يلي:

لا يشترط الحصول على مؤهل.

الحد الأقصى للسن 35 سنة.

الخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

المميزات والحقوق

المرتب: 4500 بخلاف الحافز والإضافي (للخبرة).

تأمين صحي.

تأمين اجتماعي.

مواصلات.

الشيفت: 8 ساعات + ساعة بريك.

يوم إجازة في الأسبوع.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنا.