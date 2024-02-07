وظائف شاغرة بمرتبات 7500 جنيه برعاية وزارة الشباب والرياضة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمزايا عديدة، من بينها حوافز ومكافآت وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

بروتوكول لتوظيف الشباب بمرتبات كبيرة

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجحت في توقيع بروتوكول مع شركة بلبن، المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقى «التوظيف المصغر» واستطاعت من خلال البروتوكول، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات كبيرة ومزايا عديدة.

وظائف متنوعة للشباب بشركة بلبن

تستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مجموعة شركة ، من خلال مبادرة توظيف مصر شركة بلبن المنصورة

وتطلب شركة بلبن المنصورة للتعيين في وظائف:

1- مديرين ومساعدين ومشرفين

2- أعضاء فريق وكاشيرية

3- استيوارية نظافة

متطلبات الوظيفة

• جميع المؤهلات وبدون

• خبرة بمجال المطاعم والحلويات وبدون خبرة

• شباب فقط وسن المتقدم حتى 40 عاما

• تحديد الموقف من التجنيد ولا نقبل الطلبة.

• المرونة في قبول العمل بنظام الشيفتات الصباحية والمسائية

• القبول بخيار الاغتراب والعمل بفروع القاهرة

مميزات الوظيفة

• مرتبات مجزية وحوافز على تقييم الأداء والنسب البيعية

• بدلات اغتراب وبدلات وجبات وتوفير سكن للمغتربين

• الراتب 7500 جنيه لأعضاء الفريق في حال الاغتراب للعمل بفروع القاهرة

• فرص للترقي وفرص للمتميزين للسفر للعمل بفروعنا بالخارج

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/yaH0eEevv9