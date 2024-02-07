وظائف من «الشباب والرياضة» للخريجين.. الشروط ورابط التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن إطار سعيها لمساعدة الشباب للحصول على وظائف مناسبة يستطيعون من خلالها كسب قوت يومهم، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى حاجة إحدى الشركات الخاصة لشغل بعض التخصصات بها مع توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وظائف شاغرة

وفيما يلي نعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

1. مطلوب كاشير

2. منسق ممرات

أماكن العمل: فرع ميدان الجامع مصر الجديدة

متطلبات الوظيفة

- الحصول على مؤهلات عليا / متوسط·

- موقف واضح من التجنيد للخريجين·

- عدد ساعات العمل 8 ساعات عمل فعلي + ساعة بريك.

مميزات الوظيفة

- مرتبات مجزية تأمين اجتماعي / صحي.

- يوجد امتيازات مالية علي مدار السنة وأثناء المواسم.

- يوجد رصيد سنوي وعطلات رسمية.

- يوجد سكن للمغتربين

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنا.

كما تطلب إحدى الشركات الخاصة أيضا شباب للتعين

1. محضر طلبات (Order picker).

2. عامل مخزن.

تفاصيل ومميزات الوظيفة

- مرتب أساسي + تأمين طبي واجتماعي.

- حافز شهري.

- فرص للترقي.

مميزات الوظيفة

- التعليم مؤهل عالي\ فوق متوسط\ متوسط.

- لديه خبرة في مجال المخازن والسوبر ماركت.

- يحمل شهادة التجنيد.

أماكن العمل

- فروع الشيخ زايد - التجمع الخامس - الرحاب – مدينتي

للتقدم على الوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.