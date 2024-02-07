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وظائف شاغرة في مصر للطيران للخريجين.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

كتب:

سلامة عامر
10:09 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
مصر للطيران - أرشيفية

مصر للطيران - أرشيفية

أعلن قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة «مضيف - مضيفة»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، سواء بخبرة أو دون عن طريق التعاقد.

الشروط المطلوبة للتعيين بوظائف مصر للطيران 2024

وحدد قطاع الموارد البشرية في الشركة القابضة لمصر للطيران، الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظائف المعلن عنها من ذوي الخبرة، كما يلي. 

- الحصول على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.

- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.

- يمكن التقديم للذكور والإناث.

- يشترط أن يكون الطول متناسبا مع الوزن.

- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.

شروط وظائف مصر للطيران للجدد دون خبرة 2024

- الحصول على مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

- لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 30 عاما.

- التقديم للذكور والإناث.

- الوزن يتناسب مع الطول.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

وطالب قطاع الموارد البشرية في الشركة القابضة لـ مصر للطيران، المتقدمين بإحضار المستندات التالية:

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.

- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

مواعيد تلقي طلبات وظائف مصر للطيران 2024

وأعلنت الشركة تلقي طلبات الوظائف المعلن عنها بدءا من الأحد 11 فبراير الجاري، حتى السبت 24 فبراير، أي على مدار 14 يوما متتاليا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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