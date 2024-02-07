تعرف على موعد ومكان جنازة مجدي نجيب

استقرت أسرة الشاعر مجدي نجيب على مكان وموعد الجنازة، إذ رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع من المرض، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في السيدة نفيسة على أن يكون الدفن بمقابر العائلة في السيدة عائشة.

وفاة الشاعر مجدي نجيب

ورحل عن عالمنا الشاعر مجدي نجيب صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، إذ أنّه تعرّض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وأجرى عددًا من العمليات.

محطات في حياة مجدي نجيب

الشاعر مجدي نجيب من رواد شعر العامية المصري والفن التشكيلي إلى جانب كونه من كبار شعراء الأغنية المصرية، وغنى من كلماته نخبة من أهم المطربين والمطربات منهم عبدالحليم حافظ، وشادية، وفايزة أحمد، وشهرزاد وهاني شاكر، وعماد عبدالحليم، ومحمد منير وغيرهم الكثيرين.