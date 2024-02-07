من هو الشاعر مجدي نجيب؟.. وفاته تصدم جيل الكبار

طبيعة عمله جعلته بعيدًا عن الأضواء، يتفنن في اختيار الكلمات وكتابتها، ليقدم الشاعر والمؤلف والصحفي مجدي نجيب إرثًا فنيًا مميزًا من الأعمال الإبداعية كان أبرزها أغنية «قولوا لعين الشمس» التي يتغنى بها الجميع وستظل عالقة في الأذهان على الرغم من رحيله، ولم يكن التأليف هو مجاله الوحيد فقد عشق الشعر أيضًا، وبالرغم من تعدد مجالاته، إلا أن البعض قد لا يعرفه، لذا نستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

من هو مجدي نجيب؟ فاجعة وفاته تصدم جيل الكبار

ووفقًا للحسابات الرسمية له على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يمكن رصد بعض المعلومات عنه فيما يلي:

- مجدي نجيب مؤلف وشاعر مصري ورسام وكاتب صحفي.

- ولد مجدي نجيب في الـ29 من مايو عام 1936.

- اشتهر بتقديمه كوكتيل كبير من الأغاني التي قدمها لعدد من كبار نجوم الفن والغناء، من أبرزها كامل الأوصاف التي برع في تأديتها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، إلى جانب أغنية العيون الكواحل لصاحبة الصوت الملائكي فايزة أحمد، وواحدة من أروع الأغاني التي تحتل مكانة كبيرة لدى الجماهير وهي التحفة الفنية التي أبدعت في غنائها الفنانة القديرة شادية وهي قولوا لعين الشمس.

- من أعماله أيضًا أغنية الحب ليه صاحب لـ أحمد منيب، وسيبوني أحب للفنان هاني شاكر، وجاني وطلب السماح للفنانة صباح، وشبابيك للكينج محمد منير.

- ومن أشهر دواوينه «صهد الشتا» و«ليالي الزمن المنسي» و«ممكن» و«الوصايا».

رحلة مجدي نجيب مع المرض

رحل عن عالمنا الشاعر مجدي نجيب بعد أزمة صحية شديدة، داهمته في الفترة الأخيرة، ليدخل على إثرها إلى غرفة الرعاية المركزة، مما اضطر الأطباء على الفور، إجراء عملية جراحية لتسليك بعض الشرايين، ومن ثم خضع لجراحة أخرى بعد سقوطه لإجراء تغيير مفصل، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الشاعرة مي منصور عبر حسابه الرسمي.