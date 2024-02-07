جمال بيومي: القاهرة من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جولة وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولقائه مع الرئيس السيسي، محاولة لاحتواء الموقف الراهن التي تمر به دولة فلسطين.

وأضاف «بيومي» خلال حديثه عبر مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الضربات توسعت من الضفة الغربية حتى وصلت جنوب لبنان وسوريا.

سياسة مصر في القضية الفلسطينية

وواصل: «فخور بسياسة مصر في التعامل مع القضايا، والتي تمتد لآلاف السنين، وفي ظل وجود الرئيس السيسي أصبح هناك علاقات طيبة مع معظم دول العالم، والتي كانت عامل مساعد في اتصالات مصر في تدعيم وحل أزمة غزة».

وتابع: «صارت القاهرة من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية، والآن لدينا اتصالات على مستوى الأمم المتحدة، إذ جمعنا أصوات 159 دولة لتدعيم قضية فلسطين، وأيضا على مستوى الاتحادين الأوروبي والأفريقي والذي يعتبر من أكثر الداعمين للقضية، حيث اعتبر فلسطين دولة في الاتحاد».