أستاذ علاقات دولية: إسرائيل في ورطة كبرى.. وزيارة «بلينكن» ستأتي بنتائج

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلاقات الدولية ومدير معهد والبحوث والدراسات العربية، إنه من المتوقع الاتفاق على هدنة إنسانية جديدة وطويلة وممتدة في غزة، مقابل الإفراج عن رهائن إسرائيليين، وأسرى فلسطينيين.

ضغوط أسر الرهائن

وأشار «كمال» إلى أنه ربما تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن هذه المرة بنتائج ملموسة، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة كبرى، في ظل الضغوط التي تتعرض لها من قبل أُسر الرهائن، أو ربما أنها وصلت لقناعة أنها لا تستطيع الاستمرار في القوة العسكرية لتحرير الرهائن.

وأضاف «كمال»، خلال حواره ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة هي الأخرى بسبب استمرار الحرب، بما يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر بها، خاصة مع تزايد الدعوات في الداخل الأمريكي لرد عسكري مباشر على إيران، وبالتالي نحن أمام ضغوط في الداخل الأمريكي والداخل الإسرائيلي.

وذكر أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في الوساطة وتقريب وجهات النظر، وتلقت ردًا من قبل حماس اليوم، وبالتالي من المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية.