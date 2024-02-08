«التخطيط» تعلن انتهاء تلقي طلبات الوظائف النوعية الأحد المقبل

تنتهي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف النوعية التخصصية، يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير الجاري 2024، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو ترد بالبريد أو بعد هذا الميعاد.

وظائف التخطيط 2024:

أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

مدير عام الإدارة العامة لإعداد الخطة الاستثمارية

مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الخطة الاستثمارية

مدير عام الإدارة العامة للتجارة والصناعة والسياحة

مدير عام الإدارة العامة للزراعة والري

مدير عام الإدارة العامة للإسكان والمرافق

مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

مدير عام الإدارة العامة لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل سوق العمل

مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للأمن

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم لائقًا طبياً للوظيفة.

طريقة التقديم:

يتم التقديم للوظائف من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المستندات المطلوبة:

وحددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

- السيرة الذاتية

- بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت «لموظفي الجهاز الإداري للدولة».

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية.

- المؤهل العلمي.

- صورة الشهادة العسكرية «للذكور».

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.