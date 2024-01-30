كيف تختار المؤهل الدراسي في وظائف البريد إذا واجهتك صعوبة في التقديم

واجه عدد كبير من المتقدمين على وظائف البريد المصري صعوبة في التقديم، تتعلق باختيار المؤهل الدراسي والتخصص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إفشال عملية التقديم برمتها، خاصة لمن لا يعرف الطريقة الصحيحة للتقديم.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن مد فترة التقديم على الوظائف حتى 15 فبراير المقبل، من أجل إتاحة الفرصة لمن واجهتهم أية صعوبات فيا لتقديم، ولغيرهم من المتقدمين.

أصل مشكلة التقديم لوظائف البريد

عندما يبدأ المتقدم في إدخال بياناته، وعند الوصول إلى اختيار المؤهل الدراسي، ومستوى المؤهل يجد أنه ليس هناك أية اختيارات، بل تظهر له كلمة «اختيار»، وهو ما يصيب الكثير بالإحباط، على الرغم من أن حل المشكلة في منتهى السهولة.

كيفية التقديم وحل المشكلة

تبدأ عملية التقديم على وظائف البريد المصري، بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة وظائف هيئة البريد المصري.

- ثم اختر نوع الوظيفة المناسبة للمؤهل.

- اختر «تقديم طلب».

- أدخل البيانات المطلوبة.

- ستلاحظ أن جميع البيانات سيمكن إدخالها بسهولة، إلا بيانات المؤهل، ومستوى المؤهل، ولحل تلك المشكلة، توصلنا إلى القيام بالتالي:

- الرجوع إلى أعلى الشاشة عند بيانات الاتصال.

- ستجد صندوقا وأسفله شارة البحث، مكتوب بجوارها «اختر محل السكن»

- اضغط عليها لاختيار المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، كما هو موضح في الصورة التالية:

- بعد التحميل، انزل لأسفل واضغط على «اختيار المؤهل».

- ستلاحظ ظهور عدد من المؤهلات الدراسية، كما في الصورة التالية:

- اختر المؤهل الخاص بك.

- بعد ذلك وعند محاولة اختيار «مستوى المؤهل» ستواجه نفس المشكلة.

- قم بتكرير نفس العملية السابقة واختر المحافظة من صندوق بيانات الاتصال.

- ستتمكن بعد ذلك من اختيار مستوى المؤهل.

- بعد إتمام كل هذه الخطوات وإكمال البيانات اضغط على «تسجيل».